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Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 12 bin personel alımı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercih sonuçları ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 12 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanı Halis Aygün: "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır." açıklamasında bulundu. 

Adaylar, 1-7 Aralık'ta tercihleri alınan KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. 

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamalarda, yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 12 bin personel alımı sonuçları açıklandı

ADAYLARIN HAK İDDİA EDEMEYECEĞİ DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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