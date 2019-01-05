Sağlık Bakanlığı 'seyyar sandık' genelgesini yayımladı

Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişilerin 31 Mart yerel seçimlerinde seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için tekrar rapor düzenlenmeyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı hastalar için yürütülecek "seyyar sandık" uygulamasına ilişkin esasları içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurulacak.

"Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılık süreci belirtilecek. Raporlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde ise barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.

e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecek

Aile hekimlerince "Yatağa Bağımlı Kişiler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" formatına uygun şekilde Sağlık Bakanlığı e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecek.

Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişiler için tekrar rapor düzenlenmeyecek. Bu kişilere düzenlenen raporlar hekim ekranlarından görülebilecek. Ayrıca bu raporlar, https://erapor.saglik.gov.tr internet adresinden ilçe seçim kurullarınca referans numarası girilerek kontrol edilebilecek.

Raporlar sadece yatağa bağımlı olup seçim sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenlenecek.

Düzenlenen raporlar elektronik imza ile imzalanacak, e-Rapor sisteminden çıktı alınarak bir nüshası ıslak imzalı şekilde vatandaşa teslim edilecek.

17 OCAK SON GÜN

Rapor düzenleme işlemleri en geç 17 Ocak'ta sona erecek.

Yerel seçimlerde seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyen seçmenler engelleri veya yatağa bağlı kalmalarına sebebiyet veren hastalıklarını “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ifadesinin yer aldığı bir sağlık raporuyla birlikte seyyar sandık başvuru talep formu aracılığıyla başvurabilecekler. www.ysk.gov.tr adresinden erişebileceğiniz seyyar sandık başvuru talep formunu doldurarak ve ekte kimlik fotokopisini bulunduracak şekilde, 4-17 Ocak tarihleri arasında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ya da muhtarlıklara başvuru yapmanız mümkün. Buna ek olarak 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında seyyar sandık seçmen listesinde yer almış kimselerin tekrardan sağlık raporu vermeleri gerekmeyecek. Sağlık raporuna dahil edilecek bilgiler engelli kişiyi yatağa bağlayan tıbbi sebebin, yatağa bağlayan tıbbi sebebin kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlı olunacak sürenin belirtilmesi gerekiyor. Raporlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve Sağlık Bakanlığı tarafından atanan barkodu içinde barındıracak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Not: 2018 Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde seyyar sandık kurulu başvurusu için kullanılan talep formu şu an erişime açık olsa da yerel seçimlerde seyyar sandık başvuru talep formuna henüz Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden erişmek mümkün değil. 4 Ocak tarihinde başvuruların açılmasıyla birlikte seçmenler forma erişim sağlayabilecekler.

Seyyar sandık uygulamasından yararlanan seçmenler hangi yerel yönetim kademeleri için oy kullanabilecekler?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada yerel seçimler sırasında seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydı başarıyla gerçekleşen seçmenler büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği kademeleri için oy kullanabilecekleri belirtildi. Seyyar sandık uygulamasına dahil olan seçmenler muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanamayacak.

Seyyar sandık kurulu kimlerden oluşacak?

Seyyar sandık kurulları bir başkan, 6 as ve 6 yedek üye barındırıyor. Seyyar sandık kurulu asıl üyeler geldiği takdirde faaliyet gösterecek. Seyyar sandık kurulunun başkanı görevine gelmez ise ilçe seçim kurulu başkanı tarafından belirlenen bir kamu görevlisi sandık başkanlığını yapacak. Eğer sandık başkanlığı için kamu görevlisi de bulunamazsa sandık kuruluna üye olan en yaşlı kişi kurulun başında görev yapacak. Zabıta olarak görev yapan memur ve amirler, TBMM üyeleri ve aday olan kimseler bu kurula seçilemeyecek. Seyyar sandık kurullarına istinaden yapılacak şikâyetler iki gün içinde sözlü veya dilekçe ibraz edilerek yapılabilecek.

Seyyar sandıkta nasıl oy kullanılıyor? Sandık adrese nasıl ulaşıyor?

İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım durumu, seyyar sandık hizmeti sunulacak seçmene göre bulunan en yakın sabit sandık kurulu ve sandık sayısını gözeterek bir rota oluşturacak. Listeye kayıtlı seçmenlerin adreslerine erişen kurul üyeleri makul sürede kapının açılmadığı durumlarda aynı adrese tekrar gitmeyecek. Oy verme saati 08.00-17.00 olarak belirlenmiş olsa da bu süre içinde seyyar sandık kurulu çeşitli sebeplerden ötürü seçmenin ev adresine 17.00’den önce ulaşamadığı durumlarda seçmenin 17.00’den sonra oy kullanmasına izin verilecek. Toplanan sandıklar seyyar sandık kurulu tarafından ilişkilendirilen sabit sandık kuruluna sevk edilecek. Sabit sandık kurulu eğer ilişkili bir seyyar sandık varsa seyyar sandık gelmeden sandığını açamayacak.