Sağlık Bakanlığı yeniden atama 2021 şartları | Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası 2021 başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası 2021 başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı yeniden atama 2021 şartları neler? Sağlık Bakanlığı tarafından 65-72 yaş arası doktorlara yönelik yapılan yeniden atama için başvurular başlıyor. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak olup, kişilerin en fazla 10 adet tercih hakkı bulunacak. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA KURASI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası için başvurular 27 Nisan Salı günü başlayacak. Adaylar başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yaparak gerçekleştirecek. Başvuruların 4 Mayıs'a kadar süreceği duyuruldu.

Açıklamada, '' Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 17 Mayıs Pazartesi günü ilan edilecek. 24 Mayıs Pazartesi günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucu 24 Mayıs Pazartesi günü "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.'' denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA 2021 ŞARTLARI NELER?

Belirtilen genel şartlara uymayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. İşte o şartlar

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvuru yapabilecek.

2021 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ