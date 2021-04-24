Sağlık Bakanlığına bildirdi! Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu'ndan istifa etti
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği ifade edildi.
Koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda istifa yaşandı. Birgün'de yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.
BAKANLIĞA BİLDİRDİ
Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifasını ve kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirdi. Bunun yanı sıra Alpay, kurulun iletişim kanallarından da ayrıldı.
EKİM AYINDAN BU YANA TOPLANTILARI KATILMIYORDU
Öte yandan Alpay Azap'ın , Ekim ayından bu yana da Bilim Kurulu toplantılara katılmadığı ve iletişim kanallarındaki tartışmalara da dahil olmadığı kaydedildi.