Koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda istifa yaşandı. Birgün'de yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’ın yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

BAKANLIĞA BİLDİRDİ

Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifasını ve kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirdi. Bunun yanı sıra Alpay, kurulun iletişim kanallarından da ayrıldı.

EKİM AYINDAN BU YANA TOPLANTILARI KATILMIYORDU

Öte yandan Alpay Azap'ın , Ekim ayından bu yana da Bilim Kurulu toplantılara katılmadığı ve iletişim kanallarındaki tartışmalara da dahil olmadığı kaydedildi.