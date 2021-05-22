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Sağlık Bakanlığından çocuklar için Favipiravir kararı! Aile izin verirse çocuklar kullanacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse yakalanan 12-15 yaş arası çocukların tedavisinde 5 gün süreyle Favipiravir ilacının kullanılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığından çocuklar için Favipiravir kararı! Aile izin verirse çocuklar kullanacak

Koronavirüs salgınına yakalanan bireylerin tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı ile ilgili önemli bir karar alındı. Sağlık Bakanlığının  ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde yaptığı değişikliğe göre 
Kovid-19 tedavisinde, ailenin onay vermesiyle 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.

İFADE DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılan Hidroksiklorokin de çocuklar için tedavi rehberinden çıkarıldı. Rehberde, Favipiravir ilacı için yer alan, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir”  cümlesi “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.

Sağlık Bakanlığından çocuklar için Favipiravir kararı! Aile izin verirse çocuklar kullanacak

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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