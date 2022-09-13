Sağlık Bakanlığı hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! "Kota getirilmesi söz konusu değildir"

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kesimler tarafından hastane randevularına yönelik ortaya atılan iddialara dair açıklama geldi.

Rukiye Karapunar
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Sağlık Bakanlığı hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! "Kota getirilmesi söz konusu değildir"

Bazı kesimler tarafından hastane randevularına yönelik gelen kısıtlama iddiaları sonrası Sağlık Bakanlığı, "Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı" iddiaları üzerine bir açıklama yayımlandı. Söz konusu açıklamada, "MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığından hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! Kota getirilmesi söz konusu değildir

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı" iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığından hastane randevuları hakkındaki iddiaları yalanladı! Kota getirilmesi söz konusu değildir

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