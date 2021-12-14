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Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı kullanıldığı' yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı kullanıldığı' iddialarına ilişkin yazılı açıklamada yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada adı bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonların Türkiye'de kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğu belirtildi.

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir.

Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir. Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye'de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir” 

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından 'ismi bilinmeyen koronavirüs aşısı' iddialarına ilişkin açıklama

{TITLE_STRIP}Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

{TITLE_STRIP}Sosyal medyada infial yaratmıştı, gerçek ortaya çıktı! Çince etiketli BioNTech aşıları için Sağlık Bakanlığından açıklama!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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