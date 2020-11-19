Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlikİzmir'de koronavirüs salgını, depremin gölgesinde üçe katlandıSuna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internetten yapılan yayınla katılacak!Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?Kastamonu'da Tedbirlere uymayan 51 kişiye ceza!Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Alev Alev 3.bölüm izle | Alev Alev 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı?Konya'da eski eşiyle erkek arkadaşını öldüren sanık yargılanıyorYKS 2021 sınavına kaç gün kaldı? 2021 YKS ne zaman?Doya Doya Moda 19 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sağlık çalışanı Aytaç Bayram Koronavirüse yenik düştü

Sağlık çalışanı Aytaç Bayram Koronavirüse yenik düştü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personellerinden Aytaç Bayram, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanı Aytaç Bayram Koronavirüse yenik düştü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personellerinden Aytaç Bayram, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona virüse bağlı ölümler sürüyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın'da bir can daha aldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Aytaç Bayram çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görüyordu. Bayram, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapatan Bayram'ın acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Sağlık çalışanı Aytaç Bayram Koronavirüse yenik düştü



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT