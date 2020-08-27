Sağlık Çalışanı Rabia Karakaya tacizlere dayanamadı isyan etti!
Sosyal medya yine bir taciz olayı ile çalkalanıyor. Sağlık çalışanı 26 yaşındaki Rabia Karakaya yaşadığı tacizlere dayanamadı ve Twitter üzerinden yardım istedi. Karakaya uzun bir süredir Bilal Yılmaz adlı bir hasta bakıcı tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Üst üste gelen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada sesini duyurmak için yardım isteyen bir sağlık çalışanı mesai arkadaşı tarafından tacize uğradığını iddia etti. Twitter'da kısa sürede gündem olan bu olaya tepkiler peş peşe getirdi.
İddialara göre 26 yaşındaki Rabşa Karakaya