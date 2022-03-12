Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı müjdesi! Maaşlara yapılacak zam belli oldu: 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında

Koronavirüs pandemisi ve çok sayıda hastalıkta vatandaşların şifayı bulmasını sağlayan sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme ve şiddet olaylarının önlenmesi için çıkarılmasını sabırsızlıkla beklediği yasa için geri sayıma geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde 14 Mart Tıp Bayramı'nı işaret ettiği maaş artışının detayları belli oldu.

ARALIK AYINDA TBMM'YE SUNULMAMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre Aralık ayında çıkması beklenen yasada çok sayıda sağlık çalışanının maaş zammı kapsamının dışında tutulması, eğitim ve kıdeme göre kademeleri yapılmamasının haksızlıklara yol açacağı belirlenmiş ve düzenleme TBMM'ye sunulmamıştı.

14 MART TIP BAYRAMI'NDA DUYURULACAK

Üç ay geçen süre sonrası Sağlık, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardan sonra belli bir noktaya gelindi. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM’ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurulacağı öğrenildi.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Düzenlemeye göre söz konusu zamdan ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELERDEKİ SAĞLIKÇILAR

Söz konusu düzenlenmeden üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılarında yararlanacağı, diş hekimlerinin de bu düzenleme kapsamında olacağı belirtildi.

AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞ ARTIŞI KARARNAME İLE YAPILACAK

Aile hekimlerinin düzenleme kapsamında yer almadığı belirtilirken bu gruptakilere yapılacak maaş artışının kararname ile yapılacağı ifade edildi. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak.

EMEKLİ DOKTORLAR DA ZAMDAN FAYDALANACAK

Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.