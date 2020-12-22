‘Sağlık çalışanlarını sevin’ diyen Dr. Soner Oğuz, koronavirüsten öldü

Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli'nin Çivril ilçesinde bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

13 Aralık Pazar günü hafif üşüme ve titreme belirtileri gösteren Oğuz, 3 gece boyunca ağrı çekmesi üzerine 16 Aralık Çarşamba günü test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı.

Çivril Devlet Hastanesi’nde 10 gün tedavi gören doktordan kötü haber geldi. Virüsle mücadelesini kaybeden Oğuz’un şeker hastası olduğu öğrenildi. Evli olan genç doktor ikiz çocuk babasıydı.

BİR KAÇ GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ölümünden 5 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen” ifadelerini kullanan Oğuz yaşadıklarını ve hislerini şu sözlerle aktarmıştı:

“Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında COVİD(+) olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Soluk herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidimi olacaktım bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz, herkes bilsin.

''SİZ DE BİZİ SEVİN''

Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım.. Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin.”