Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

Özel ve devlet okulunda bulunan sağlık liselerine gitmek isteyen öğrencilerin bu okullarda hangi bölümlerin olduğunu merak ediyor. Kariyerine sağlık alanından devam etmek isteyenler için sağlık meslek liselerinde bulunan bölümlerin kça puan olduğunu merak edenler için cevaplar...

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Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

Lise hayatına sağlık alanında devam etmek isteyen öğrenciler sağlık meslek liselerinde hangi alt dalların olduğunu ve bu bölümlere girebilmek için alınması gereken puanları merak ediyorlar. Özel ve devlet olmak üzere birçok okulda bulunan sağlık liseleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik...

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ NELERDİR?

9. sınıfta tüm lise öğrencileri aynı sınıflarda ders alacakken, 10. sınıfta seçilecek olan bölümler sonrası ol bölümlerde belirlenen derslerle eğitim devam edecektir. Sağlık meslek liselerinde bulunan bölümler şu şekildedir;

Sağlık Bakım Teknisyenliği
Ebe Yardımcılığı
Hemşire Yardımcılığı

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDEBİLİR?

Hemşirelik
İlk ve Acil Yardım Teknikerliği
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Diyaliz
Fizyoterapi
Laboratuvar
Ağız ve Diş Sağlığı
Ebelik
Patoloji
Tıbbi Sekreterlik
Yaşlı Hizmetleri
Perfüzyon Teknikeri
Odyometri
Elektronörofizyoloji
Otopsi Yardımcılığı
Sağlık Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Eczacılık Bölümü
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Nükleer Tıp Teknikleri
Radyoterapi
Tıbbi Görüntüleme Teknikler

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler KPSS sınavına girerek okumuş oldukları bölümlerde devlet ve özel hastanelerde çalışabilirler. Mezun öğrenciler ayrıca üniversite sınavına girerek 4 yıllık bölüm olan Ebelik ve Hemşirelik bölümlerine de geçiş yaparak ilgili bölümler hakkında daha detaylı eğitim alarak devlet ve özel hastanelerde çalışma imkanı bulabilirler.

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SAĞLIK MESLEK LİSESİ OKUMAK AVANTAJLI MI?

Sağlık meslek lisesi okuyan öğrenciler eğitimleri liseden aldıktan sonra çalışabilmek imkanı bulabildikleri için diğer bölümler ile karşılaştırıldığı zaman daha avantajlıdır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci üniversite okumadan da mesleğini yapabilir.

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SIANAVA GİRMEDEN SAĞLIK MESLEK LİSESİNE GİRİLEEBİLİR Mİ?

Evet, öğrenciler orta okul başarı puanına göre belirlenen okullara sınavsız bir şekilde adrese yakın sağlık meslek lisesi varsa şartların karşılanması durumunda girebiliyor.

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KAÇ PUAN İLE ÖĞRENCİ ALIYOR? (İSTANBUL)

Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 352.3021

Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 340.4725

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 313.2316

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri Nelerdir? Sağlık Lisesi Kaç Puan İle Öğrenci Alıyor?

SINAVSIZ

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 92.7795

Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi 85.2933

Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83.6568

Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 82.1587

2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 80.0176

Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79.3349

Ümraniye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79.0172

Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76.8750

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76.7317

İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76.4376

Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75.9110

Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75.8801

Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 72.4155

TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70.5655

Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66.5355

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