Sağlık ocağı randevu alma işlemi nasıl yapılır 2022? Aile hekimi randevu alma işlemleri anlatımı

Hastaneye gitmek istemeyen veyahut oturduğu yere en yakın sağlık birimi olan sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar randevu işlemlerinin nasıl olacağını araştırıyor. Bu kapsamda randevu almak konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için Sağlık ocağı randevu alma işlemi nasıl yapılır 2022? sorusunun yanıtı ve Aile hekimi randevu alma işlemleri anlatımı haberimizde...

SAĞLIK OCAĞI RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR 2022? AİLE HEKİMİ RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ ANLATIMI

Sağlık ocağından randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yapmanız gerek. Üye değilseniz üye olmanız gerekir, veyahut e - Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Aile Hekimi Randevusu Al" seçeneğine tıklayınız, akabinde ise Aile Hekimi Muayene seçeneğine tıklayıp saat ve günlerden randevunuzu seçin. Bunun yanında ALO182'yi arayarak operatörle konuşup randevu alabilirsiniz.

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MHRS'den randevu almak için tıklayınız.

SAĞLIK OCAĞINDAN RANDEVU ALMA 2022

Sağlık ocağından randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemini ve ALO182'yi arayabilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞINDAN RANDEVU ALMA 2022

SAĞLIK OCAĞI RANDEVU TELEFON NUMARASI

Sağlık ocağından randevu almak için aramanız gereken telefon numarası 182'dir.

SAĞLIK OCAĞINA RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ?

Sağlık ocağında randevusuz muayene yapılmamaktadır. Ancak sağlık ocağındaki doktorunuz boşluk bulması durumunda sisteme girişinizi yapıp sizi muayene edebilir.

İLAÇ YAZDIRMAK İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

Aile hekiminizin size ilaç yazmasın isteyebilirsiniz. Kullandığınız bir ilaç varsa randevuya gerek duymadan doktorunuz bu işlemi inisiyatif kullanarak yapabilir. Ancak hiç kullanmadığınız bir ilacı kullanmak isterseniz randevu almanız daha iyi olacaktır.