Sağlık Raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ne kadar?

İş başvurusu, evlilik, askerlik, üniversite kaydı, spor lisansı başvurusu ve silah ruhsatı alma gibi durumlarında Sağlık raporu istenmektedir. Sağlık raporu kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerden de edinilebiliyor. Ancak bazı resmi kurumlar, özel hastanelerin verdiği raporu kabul etmeyebiliyorlar. Bu sebeple istenilen kuruma danışmanızda fayda olacaktır.

Sağlık Raporu nasıl alınır?

Basit sağlık raporları örneğin ehliyet için aile hekimlerinden rapor alınabilir. Bununla beraber Devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel hastaneler, özel sağlık kuruluşlarına da başvurarak da sağlık raporu alınabilmektedir. Her yer sağlık raporu düzenleyemez. Talep ettiğiniz sıhhat raporunun ne amacıyla istendiğine bağlı olarak alakalı kuruma başvurmanız gerekecektir.

Mesela işe girmek için almak istediğiniz sağlık raporunu aile hekiminden alamazsınız bu raporu iş yeri hekiminden alabilirsiniz ya da askerlik için gereken sağlık raporunu kolaylıkla aile hekiminizden alabilirsiniz. Özel hastanelerde sağlık raporu vermektedir bu raporlar geçerli sayılmaktadır. Özel hastanelerden heyet raporu almak için heyette en az 3 uzman doktor bulunmalıdır. Özel hastanelerde sağlık raporu almak ücretlidir.

Öncelikle hangi sağlık kuruluşuna başvuracağınızı net bir şekilde belirlemelisiniz. Aile hekimliğine giderseniz hekiminiz sizi muayene edecek ve gerekli olduğu durumlarda ileri araştırma için hastanelere yönlendirebilecektir. Aİle hekimlikleri 2020 yılı itibariyle birçok sağlık raporunu vermeye yetkilidir ancak her hasta her sağlık raporunu aile hekimliklerinden alabilecektir gibi kesin bir kaide yoktur. Devlet hastaneleri ve özel hastanelere başvurmanız halinde ilk etapta sağlık raporunun ücretini ödemelisiniz. Daha sonra polikliniklerde muayene olacak ve raporu alabileceksiniz. Temelde rapor alım süreçleri özel bir rahatsızlığınız olmadığı sürece kısa sürmektedir.

DEVLET KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN RAPORLAR NELERDİR?

Askerlik işlemleri, Spor konuları, Memuriyet girişleri, Hac işlemleri, Yurt kayıtları, Üniversite kayıtları, Ehliyet alımı

SAĞLIK RAPORU NE KADAR?

Sağlık raporlarının ücretleri başvurulan kuruma göre farklılık gösterir. Bazı sağlık raporları aile hekimliklerinden ücretsiz bir şekilde alınabilirken bazıları için belirlenmiş ücretler ödemeniz gerekmektedir.

Devlet hastanelerinde genellikle xx gibi iki haneli rakamlar ödenirken üniversite hastanelerinde üç haneli rakamlar ödenmektedir. Özel hastanelerde ise rapor fiyatları oldukça değişkenlik gösterir. Fiyatlar konusunda başvuracağınız hastaneden bilgi almalısınız.

SAĞLIK RAPORUNDA HANGİ TETKİKLER BULUNUR?

Akciğer Grafisi: Akciğer grafisi, akciğerde tespit edilen tüm yapıları inceler. Bunların amacıylade, kalp, büyük damarlar ve kemikleri inceler.

İşitme Testi (odyometri): Hastanelerde KBB hekimi doğrulusunda yapılır. Bu test yardımıyla işitme derecesi ya da kulakta meydana gelebilecek sorunlar saptanır. İş ortamında, askerlikte ve ehliyet sınavlarında büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi: Akciğere giren ve çıkan havanın miktarının ölçülmesine denir. Sonuçlar ise aynı yaştaki, kilodaki ve cinsteki şahıslar ile karşılaştırılıp belirlenir. Genellikle tehlikeli işte çalışanların bu teste büyük ehemmiyet vermesi gerekmektedir.

Kan Testi: Hemotolojik tahliller, hemogram, kan şekeri gibi tahlilleri kapsar. Genellikle evlilik amacıyla büyük sarf etmektedir.

İdrar Tahlilleri: Bu teste böbrek ve diyabet gibi rahatsızlıklar belirlenir.

SAĞLIK RAPORU NEDİR?

Sağlık raporu; yetkili doktorlar tarafından verilen, kişinin akıl sağlığı, beden sağlığı gibi unsurların yerinde olup olmadığını saptayan belgedir. Sağlık raporu tek bir doktor tarafından verileceği gibi bir heyet tarafından da verilebilmektedir. Sağlık raporu; devlet hastanelerinden, özel hastanelerden, aile hekimlerinden alınabilir. Sağlık raporu almak isteyen kişi bir dilekçe ile başvurabilir. Daha sonra sağlık kurulundan verilen çizelge ile çizelgede yazılı olan doktorlara tek tek muayene olmak gerekecektir. Heyet raporu almak istediğinizde, heyetler belirli bir günde toplandıkları için heyetin toplandığı bir günü bulup hastaneye gitmek sizin içi daha iyi olacaktır. Sağlık raporunun hazırlanma süresi değişiklik göstermektedir.

SAĞLIK KURULU RAPORU ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAKICI MAAŞI

DİLEKÇE

·-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN KİMLİK(NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASAPORT)

·-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ENGELLİ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMOGRAFİ ECZANDEN İLAÇ LİSTESİ, ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU TEDAVİ SONUÇ EPİKİRİZ, PATOLOJİ SONUÇLARI VB.. )

2022 SAYILI YASADAN ENGELLİ KENDİNE MAAŞ BAĞLANMASI

HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK(NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT)

·- HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI(ENGELLİ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMOGRAFİ ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU TEDAVİ SONUÇ EPİKİRİZ, PATOLOJİ SONUÇLARI VE ECZANDEN İLAÇ LİSTESİ VS...)

ŞAHSIN İKAMETİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ FONDAN ALINMIŞ HASTANEMİZ YÖNETİCİLİĞİNE YAZILMIŞ RESMİ YAZI

SİLAH RUHSATI

HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINAN DİLEKÇE

HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASAPORT ECZANDEN İLAÇ LİSTESİ )

ÖDENDİ MAKBUZU

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI VE GÖREVE BAŞLAMA

HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINAN DİLEKÇE

HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT ECZANDEN İLAÇ LİSTESİ)

ÖDENDİ MAKBUZU

GÖREVE BAŞLAMA, YURT DIŞINA İŞÇİ OLARAK GİTMEK İÇİN, EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE ....VS

DİLEKÇE

·- HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT)

·- ÖDENDİ MAKBUZU

ÖZEL EĞİTİM RAPORLARI

DİLEKÇE

·-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK

·-ÇOCUĞUN RAHATSIZLIĞI HANGİ BÖLÜMDEN İSE(FİZİK TEDAVİ, PSİKİYATRİ VE KBB) KLİNİĞİNDEN HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNA SEVKİNİN SAĞLANMASI

·-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ENGELLİ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VE ECZANDEN İLAÇ LİSTESİ VS...)

VASİ RAPORLARI

-MAHKEMEDEN HASTANEMİZ YÖNETİCİLİĞİNE YAZILMIŞ RESMİ YAZI

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT)

YAŞ TESPİTLERİ

-MAHKEMEDEN HASTANEMİZ BAŞTABİPLİĞİNE YAZILMIŞ RESMİ YAZI

- HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN KİMLİK(NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT)

-ÖDENDİ MAKBUZU

H SINIFI EHLİYET

-HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINANACAK OLAN DİLEKÇE

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT)

-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLAR SURETLERİ (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS...

HASTANEMİZ VEZNESİNE YATIRILAN ÖDEME DEKONTU

ÖTV İSTİSNASI İÇİN

-HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINANACAK OLAN DİLEKÇE

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT

-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS )

HASTANEMİZ VEZNESİNE YATIRILAN ÖDEME DEKONTU

AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

-HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINANACAK OLAN DİLEKÇE

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT

-ŞAHSIN RAHATSIZLIĞI HANGİ BÖLÜMDEN İSE(FİZİK TEDAVİ, ORTOPEDİ, NÖROLOJİ..VS)KLİNİĞİNDEN HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNA SEVKİNİN SAĞLANMASI

-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS...)

DURUM BİLDİRİR (İŞ YERİNDE YER DEĞŞİKLİĞİ, TAYİN İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE)

-HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINANACAK OLAN DİLEKÇE

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASOPORT

-ÖDENDİ MAKBUZU

HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS...)

VERGİ İNDİRİMİ

-ŞAHSIN İKAMETİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ MALİYEDEN ALINMIŞ HASTANEMİZ YÖNETİCİLİĞİNE YAZILMIŞ RESMİ YAZI

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK(NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, EVLİLİK CÜZDANI, PASAPORT)

-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS...)

ÖRGÜN EĞİTİMDEN FAYDA GÖREMEZ RAPORU

-HASTANEMİZ SAĞLIK KURULUNDAN ALINACAK OLAN DİLEKÇE

-HASTANIN RESİMLİ TC KİMLİK NUMARASI BULUNUNAN KİMLİK

-HASTANIN GEÇMİŞTE ALMIŞ OLDUĞU RAPORLARI (ÖZÜRLÜ RAPORLARI, İLAÇ RAPORLARI, EMAR, TOMAOGRAFİ VS...)

Hastanemizde aşağıdaki belirtilen konularda sağlık kurulu raporu verilir.

Tam Teşekküllü Raporlar

Öğretmenlik

Silah ruhsatı

Yurtdışı çıkışı

Evlat edinme

Huzur evi yerleştirme

İşe başvuruş

Av tezkeresi

Kaplıca

Özürlü

2022 Malul aylığı

Vergi muafiyeti

ÖTV indirimi

Durum raporu

Özel tertibatlı araç

Özürlü kimlik kartı (vergi muafiyeti)

H Sınıfı ehliyet (özel eğitim için, Ağır özürlülük, Akülü araba için)

Durum Bildiri Rapor ve Adli Rapor

Tayine esas raporlar

Akli denge raporu

Vasi tayin raporu (Yaş tashihi, Evlilik birliği için, Kontrol için)