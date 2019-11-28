Sağlık skandalı! Hastanede yanlış hastaya böbrek naklettiler

Amerika'da büyük bir sağlık skandalı yaşandı. Böbrek nakli yanlış hastaya yapıldı...

ABD'nin New Jersey eyaletinde böbrek nakli bekleyen hasta için ayarlanan böbrek başka bir hastaya nakledildi.

Hastaların adları ve yaşları aynıymış

Forum USA'in haberine göre, 18 Kasım tarihinde Camden şehrindeki Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi’nde yaşanan olay sonrası açıklama yapan hastane yetkilileri, böbrek nakli bekleyen hastayla ameliyat edilen hastanın yaş ve isimlerinin aynı olduğunu ve yanlışlığın da bundan dolayı kaynaklandığını söyledi.

Virtua Health yetkilisi Reginald Blaber, asıl nakil bekleyen hastaya da 1 hafta içerisinde uygun böbrek bulunduğunu ve başarılı bir ameliyatla yapılan hatanın düzeltildiğini ifade etti.

Yapılan hatayı bir gün sonra fark ettiler

Hastane görevlileri söz konusu ameliyattan bir gün sonra böbrek nakli yapılan ilk hastanın “öncelikli listede” yer almadığını fark ettiklerini ve hatanın bu şekilde ortaya çıktığını söyledi. Blaber, Virtua Health Hastanesi’nde yaklaşık 40 yıldır böbrek nakli yapıldığını ve ilk kez böyle bir hatayla karşılaştıklarını belirtti.

United Network of Organ Sharing verilerine göre ABD’de 113 bin hastanın organ bağışına ihtiyacı bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 95 bin kadarıysa böbrek nakli için bekliyor. Associated Press geçtiğimiz temmuz ayında yayımladığı raporda ülkede yaklaşık 700 bin kişinin son evre böbrek hastalığı geçirdiğini, bu kişilerin büyük çoğunluğunun böbrek nakline ihtiyacı olacağını açıklamıştı.