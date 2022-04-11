Sağlıklı yaşamda en çok kullanılan yiyecek aslında düşman! göbek yağını arttırıyor

Göbek yağını eritmek, güzel ve fit görünmenin yanı sıra sağlık problemlerinden kurtulabilecek bir hedeftir. Viseral yağ olarak da bilinen karın yağının, karın organlarınızın etrafında büyüyen tip olması ve uzun süre fazla taşınması durumunda diyabet ve kalp hastalığı gibi şeylere yol açabilmektedir.

İŞLENMİŞ GIDA VE PORSİYONLAR

İşlenmiş yiyecekler yemek, hızlı bir şekilde karın yağına neden olur. Ancak diyetisyenler, işlenmiş yiyeceklerin yanında porsiyon boyutlarının da önemli olduğunu söylüyor. Yapılan son araştırmalara göre fast food ve çikolata gibi gıdaların porsiyon boyutlarının büyük olması karın bölgesinin yağlanmasında önemli rol oynadığı söyleniyor.

KALİTESİZ YOĞURT KİLO ALDIRIYOR

Kilo vermede kullanılan yoğurt kalitesine göre diyete katkı sağlıyor. Yüksek yağ veya şeker ilavesi, diğer tatlandırıcılarla yapılan yoğurtlar kilo verme yerine karın yağını arttırıyor. Satın almadan önce yoğurdun besin profiline bakmak, sade veya doğal tatlandırıcılarla yapılmış olanı tercih etmeniz önemlidir. Ayrıca protein açısından daha zengin olanı tercih etmelisiniz. Çünkü bu sizi daha uzun süre tok tutmaya ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur.

FISTIK EZMESİNİ

Fıstık ezmesi besin açısından zengin bir besindir. Bazı üreticiler, lezzet ve dokuyu geliştirmek için; şeker, bal ve hatta çikolata gibi ilave maddeler kullanmayı tercih ediyor. Bunlar, tek bir porsiyon fıstık ezmesinde kalori ve yağda hızlı bir artışa yol açıyor

STRES VE YETERSİZ UYKU

Dengeli bir yeme alışkanlığı olmasa da, kalitesiz uyku ve yüksek stres durumunda kalmak, gün boyunca yeme alışkanlıklarınızı ve yiyecek seçimlerinizi etkileyebilir. Aynı zamanda stres hormonu kortizol seviyeleri nedeniyle karın yağını artırabilir. Yapılan araştırmalar; stresliyken zararlı yiyecekleri fazla tüketildiğini ve uykusuzluğun da ruh halinizi etkileyebileceğini, bunun sonucunda da birçok insanı yüksek şekerli, yağlı ve işlenmiş yiyecekleri fazla yemeye teşvik edebileceğini söylüyor.