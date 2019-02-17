Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.

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