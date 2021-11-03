Şahan Gökbakar av turizmini yerden yere vurdu! "Bu vahşet bitsin artık!" diyerek paylaştığı fotoğrafa destekleyici yorumlar yağdı!

Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen Şahan Gökbakar duyarlı davranışlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında da elinden geleni yaparak desteğini esirgemeyen Gökbakar gönülleri fethetmeyi başarmıştı.

Bu kez de dağ keçisini avlayan birisinin gülerek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, keyfinin çok kaçtığını dile getirdi.

"BU NEDİR BÖYLE"

İhaleyle para karşılığında savunmasız, hayvanların hayatının satılmasına tepki gösteren Gökbakar, "Bu nedir böyle!!! Nasıl olur da, bir devletin Orman Bakanlığı veya bağlı müdürlüķleri, bu güzelim ormanlarda, dağlarda hiçbir günahı olmadan kendi halinde yaşayan bu savunmasız, zararsız, dağ keçilerinin hayatını ihale yaparak para karşılığı satar ya?? Ormanları, tabiatı ve orada yaşayan her türlü canlıyı korumanız gerekirken, para ile canlarını satmak nedir? Kaç para bu canlıların hayatı? Tarifesi mi var? Ne kadar ödedi bu sapık Amerikalı, bu hayvanı okuyla katletmek için? Söyleyin biz toparlayıp verelim, yeter ki yaşasın bu hayvanlar. AV TURİZMİ KALKSIN, BU VAHŞET BİTSİN ARTIK!" dedi.

Oyuncunun bu paylaşımına takipçileri tarafından, "Helal olsun işte bizim düşüncelerimizi dile getiren adam gibi adam", "Duygularımıza tercüman oldun" gibi yorumlar yapıldı.