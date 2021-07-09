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Şahan Gökbakar, sahili sahiplendi! Tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı evlin önüne izinsiz iskele yaptırıp, "Özel mülktür" tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar, sahili sahiplendi! Tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koyda pandemi öncesi 10 milyon TL'ye alan evinin önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, "Özel mülktür girilmez" tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakması başına dert oldu.  Ayrıca, Gökbakar'ın eviyle ilgili değişiklikleri yaparken de gerekli izinleri almadığı ileri sürüldü.

Şahan Gökbakar, sahili sahiplendi! Tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

İNCELEME BAŞLATILDI

Geçtiğimiz gün görüntülerin basına yansımasının ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından söz konusu alan ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Marmaris Belediyesi yetkilileri ise konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi.

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Şahan Gökbakar, sahili sahiplendi! Tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

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