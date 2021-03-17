Şahap Örcün kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Şahap Örcün bulundu mu, öldürüldü mü?

İntihara kalkıştığı iddia edilen Şahap Örcün'ün ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım talebinde bulundu. Örcün'ün beraber intihar planı yaptığı arkadaşı Mehmet Ali Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu. 63 yaşındaki Tunç'un açıklamaları kimseyi tatmin etmedi. Tunç, Şahap Örcün’ün ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp “intihara teşvikten” adliyeye sevk edildi ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞAHAP ÖRCÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

16 Mart tarihinde ilk kez Müge Anlı'da işlenen konunun detayları şöyle;

Adanalı 53 yaşındaki Şahap Örcün iddiaya göre 3 yıllık arkadaşı Mehmet Ali Tunç ile birlikte önce soba aracılığıyla intihar etmek istedi. Ancak başaramayınca ikili Çatalan Köprüsü'nden atlama planı yaptı.

Mehmet Ali Tunç, Şahap Örcün'ün elleri bağlı şekilde köprüden atladığını söyledi. Ancak Örcün'ün cesedine dahi ulaşılamadı. Planda kendisinin de atlayacağını ancak Sahap Örcün'ü suda can çekiştiğini görünce atlamaktan vazgeçtiğini anlattı.

MÜGE ANLI ŞAHAP ÖRCÜN BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Örcün'ün üzerinde yüksek miktarda para vardı ve alacaklıları telefon etti. Şahap Örcün'ün bu nedenle intihar ettiği söyleniyor.

Tunç, arkadaşının kumar borcundan dolayı, kendisinin de kimsesi olmadığı için yalnızlıktan bıktığından ölmek istediğini söyleyerek, “Ben son anda vazgeçtim ancak arkadaşım göle atladı. Onu kurtarmak için ben yardım istedim. Ancak yardım gelene kadar arkadaşım gölde kayboldu. Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşünerek ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim. Ancak arkadaşım sonra kayboldu. Hala da bulunamadı. Ben ondan gelecek mutlu haberleri bekliyorum. Her gün haber izliyorum ama ondan bir haber yok” şeklinde konuştu.