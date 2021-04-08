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  3. Sahaya çıplak daldı! Granada - Manchester United maçında dikkat çeken anlar

Sahaya çıplak daldı! Granada - Manchester United maçında dikkat çeken anlar

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Granada ile Manchester United karşı karşıya geldi. Bir taraftar maç sırasında sahaya çıplak şekilde girdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanyol ekibi Granada ile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler ilginç bir ana tanık oldu. Seyircisiz oynanan karşılaşmanın  6. dakikasında sahaya tamamen çıplak olan bir taraftar girdi. Saha içinde koşan çıplak adam dolayısıyla oyun bir süreliğine durdu.

Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, çıplak taraftarı yakaladı ve saha kenarına götürdü. Taraftarın oyun alanına çıkarılması sonrası maç devam etti. 

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Bu ilginç olay sonrası konuk ekip Manchester United, 31. dakikada Marcus Rashford'ın ayağından bir gol buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.

İşte ekran başındakileri şaşırtan ilginç anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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