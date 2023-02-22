Saheed Abdulsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saheed Abdulsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saheed Abdulsalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saheed Abdulsalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saheed Abdulsalam 23 Aralık 2003 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Saheed Olayiwola Abdulsalam şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saheed Abdulsalam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Saheed Abdulsalam'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saheed Abdulsalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saheed Abdulsalam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Akwa United
Saheed Abdulsalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saheed Abdulsalam şuan Akwa United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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