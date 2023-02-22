Saheed Jubril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saheed Jubril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saheed Jubril adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saheed Jubril Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saheed Jubril {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saheed Jubril Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Saheed Jubril'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saheed Jubril Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saheed Jubril futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Plateau United
17 Ağustos 2022 yılında Enugu Rangers
Saheed Jubril Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saheed Jubril şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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