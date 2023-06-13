Sahibinden.com Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak

Sahibinden.com şirketinin temsilcileri, 12 Temmuz'da Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.

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Sahibinden.com Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti sunan şirket hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla "piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma" iddiaları üzerine, 30 Haziran 2022'de soruşturma kararı verdi.

Rekabet Kurulu, 12 Temmuz saat 10.30'da toplanacak. Toplantıda, soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulguları açıklayarak gerekçeleri verilmesi istenen cezayı bildirecek. Şirket temsilcileri de iddialara ilişkin sözlü savunma verecek.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 5 Temmuz 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir" denildi.

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