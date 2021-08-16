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Sahilde yürüyen vatandaşlar buldu! Pendik'te park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Pendik'te park halinde bulunan bir aracın içerisinde erkek bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Sahilde yürüyen vatandaşlar buldu! Pendik'te park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz cuma günü Pendik Batı Mahallesi’nde sahil yolunda gerçekleşti. Park halinde bulunan bir araç içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Sahilde yürüyen vatandaşlar buldu! Pendik'te park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

DARP İZİNE RASTLANMADI

Polis bunun üzerine olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken şahsın cansız bedeninin üzerinde yara ve darp izine rastlanmadığı ifade edildi. 

Öte yandan şahsın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sahilde yürüyen vatandaşlar buldu! Pendik'te park halindeki araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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