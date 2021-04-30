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  3. Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Balıkesir'in turistik ilçelerinde tam kapanma kararlarının uygulanmaya başladığı ilk saatlerde sahiller sessizliğe büründü.

Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Balıkesir'in turistik ilçelerinde tam kapanmanın ardından sahiller sessizliğe büründü. Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk saatlerde özellikle sezon boyunca onbinlerce tatilciyi ağırlayan kumsallar ve plajlar sessizliğe büründü. Tamamen boşalan sahiller ve plajlar drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Ege'nin sessiz plajları akşamın ışıkları ile sessiz bir güzelliği yansıttılar. Özellikle Burhaniye'nin Ören Plajı gün batımı ile birlikte seyri doyumsuz görüntüler verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

Sahillerde sessizlik huzuru! Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi

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