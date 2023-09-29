Şahinler çetesine operasyon! Elebaşı dahil 41 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütünün çete lideri Mehmet Şahin ile 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü lideri Mehmet Şahin'in yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi."