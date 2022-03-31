Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar
Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Seyit Onbaşı” tiyatro oyununu sergiledi. 22 engelli öğrencinin rol aldığı tiyatro oyununda Seyit Onbaşı’nın hayatı anlatıldı.
Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Seyit Onbaşı” tiyatro oyunuyla beğeni topladı.
SEYİT ONBAŞI'NIN HAYATI ANLATILDI
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinlikte 16-35 yaş arası 22 engelli öğrenci tiyatroda rol aldı. Seyit Onbaşı’nın hayatını anlatan gösteride dekorlar da yine Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından yapıldı.