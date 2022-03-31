Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Seyit Onbaşı” tiyatro oyunuyla beğeni topladı.

SEYİT ONBAŞI'NIN HAYATI ANLATILDI

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinlikte 16-35 yaş arası 22 engelli öğrenci tiyatroda rol aldı. Seyit Onbaşı’nın hayatını anlatan gösteride dekorlar da yine Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından yapıldı.