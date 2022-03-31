Mahkum bu akşam var mı, yok mu? Mahkum neden yok 31 Mart 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabı çalındı! O hesap patlarsa magazin gündemi sarsılır! "Fotoğraflarım var!"Çılgın Bediş’in Oktay’ı Cenk Torun yıllar içindeki değişimiyle İtalyan erkeklerine taş çıkarttı! Görenlerin dibi düştüSahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılarBoşanacağı eşini kaçırdı! Hapis cezasına çarptırıldı.Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nı annelikten vurdu! "Asalak cüzdan vampiri"Cübbeli Ahmet Hoca hapishanede yaşadıklarını anlattı, dinleyen kahroldu! "Tuvaletimizi birlikte yapıyorduk!"Son dakika: 31 Mart 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSüper Loto sonuçları 31 Mart 2022 Perşembe |31.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıGelinim Mutfakta 31 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 31 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar

Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Seyit Onbaşı” tiyatro oyununu sergiledi. 22 engelli öğrencinin rol aldığı tiyatro oyununda Seyit Onbaşı’nın hayatı anlatıldı.

Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Seyit Onbaşı” tiyatro oyunuyla beğeni topladı.

SEYİT ONBAŞI'NIN HAYATI ANLATILDI

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinlikte 16-35 yaş arası 22 engelli öğrenci tiyatroda rol aldı. Seyit Onbaşı’nın hayatını anlatan gösteride dekorlar da yine Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından yapıldı.

Sahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılarSahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılarSahne Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencilerinin! Seyit Onbaşı’nın yaşamını canlandırdılar

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT