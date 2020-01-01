Juliano Cesar kimdir? | Juliano Cesar öldü mü? | Juliano Cesar neden öldü?

Sahnede kalp krizi geçirmişti! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Juliano Cesar, Brezilya'da yılbaşı gecesinde sahne aldı. Sahnede kalp krizi geçiren Cesar, hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Juliano Cesar, Brezilya'da yılbaşı gecesinde sahneye çıktı.Konser sırasında kalp krizi geçiren Cesar, hayatını kaybetti.
Ülkeyi hüzne boğan ölüm anbean görüntülendi.
İşte o anlar:
JULİANO CESAR KİMDİR?
Juliano Cesar, 29 Nisan 1960'da Brezilya, Passos, Minas Gerais'ta doğmuştu. Minha História (Ao Vivo) ve Assim Vive um Cowboy gibi dikkat çeken albümlere imza atan Cesar, 31 Aralık 2019 (dün) Brezilya, Uniflor, Paraná'da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Juliano Cesar'ın ölümü Brezilya'yı yasa boğdu.
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