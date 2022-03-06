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  3. Sahnelere geri dönen Seren Serengil'in sesi, dinleyenleri hüsrana uğrattı! Cesur kıyafeti ise eleştirildi! "Gülşen'e laf ediyordu!"

Sahnelere geri dönen Seren Serengil'in sesi, dinleyenleri hüsrana uğrattı! Cesur kıyafeti ise eleştirildi! "Gülşen'e laf ediyordu!"

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Seren Serengil, Kıbrıs'ta verdiği konserde sesi ve kıyafetiyle dinlemeye gelenleri hüsrana uğrattı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem adlı magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, verdiği Kıbrıs konseriyle gündeme geldi.

Yanları ve sırtı transparan bir sahne kostümü giymeyi tercih eden Serengil'in bu cesurluğu Gülşen'e yaptığı yorumları akla getirdi.

Sahnelere geri dönen Seren Serengil'in sesi, dinleyenleri hüsrana uğrattı! Cesur kıyafeti ise eleştirildi! Gülşen'e laf ediyordu!

Sesi beğenilmeyen 50 yaşındaki şarkıcının konser sırasında sık sık seyircileri şarkıya katması ve alkış tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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