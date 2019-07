Sahrap Soysal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Kasım.1959

Sahrap Soysal kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Yazar

Sahrap Soysal doğum yeri : Gümüşhane

SAHRAP SOYSAL BİYOGRAFİSİ

Yemek uzmanı ve yazar

Sahrap Soysal, 10 Kasım 1959 tarihinde Gümüşhane’de doğmuştur. Annesi Hikmet Ataman, Babası Hasan Ataman’dır. Bülent, Sevgi, Banu, Ayşegül ve Leyla adlarında 5 kardeşi vardır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden 1983 yılında kimyager olarak mezun oldu. 1983-1998 yıllarında Ankara’da çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalıştı. 1999 yılında ikiz çocuğu olunca, çocuklarına bakmak için işten ayrıldı.

Yemek yapmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen Sahrap Soysal, sonra da bir rastlantı üzerine televizyonda yemek programı yapmaya başladı. Sadece yemek tarifleri değil, yemek kültürüne dair anlattıkları, verdiği pratik bilgiler ve yemek yapışında elinin yatkınlığı, hele hızı en dikkat çekici özellikleridir.

2000-2003 yılları arasında Kanal D'de Mutfakta Keyif adlı programı sundu.

2004 yılında, “Bir Yemek Masalı” adlı kitabı ile İsveç'ten “Gourmand Best Local Cookbook in The World” (Gourmand Dünyanın En İyi Yemek Kitabı Ödülü), ödülünü aldı. 2008 yılında Derviş Sofraları kitabı Frankfurt Kitap Fuarı’nda Best Historical Cuisine ödülüne layık görülmüştür.

Sahrap Soysal, halen televizyon programlarının yanı sıra Hürriyet, Milliyet, Posta gazeteleri ile Seninle dergisinin yemek konusunda yayın danışmanlığını ve editörlüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar programını sunmaktadır.

Sahrap Soysal, Aydın Doğan’ın ablası Hikmet Ataman’ın kızıdır.

Sahrap Soysal, Dr. Nuri Soysal ile evli olup üç çocuğu vardır.

Kitapları :

2003 - Bir Yemek Masalı

2005 - Anne Ben Acıktım

2006 - Sevgilim Akşama Ne Pişirdin?

2007 - Derviş Sofraları

2007 - A Cookery Tale

2011 - Her Eve Lazım Salata ve Mezeler

2012 - Kalaylı Kaplarda Alaylı Yemekler