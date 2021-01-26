Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Şahsenem yeniden müzik piyasasına hızlı bir giriş yapacağının müjdesini sevenlerine verdi.

Hazırlıklara başlayan Şahsenem'in ilk işi aldığı fazla kilolardan kurtulmak oldu. Ünlü şarkıcı eski formuna dönmek için zayıflama kampına girdi.

Aldığı fazla kiloları dikkatlerden kaçmayan Şahsenem, gittiği estetik merkezinde iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

52 yaşındaki şarkıcının bu hallerini gören sevenleri tanımakta zorluk çekti.

Şahsenem, Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır.