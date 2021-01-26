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  3. Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

90'lı yılların efsane isimlerinden olan Şahsenem 20 yıl sonra müzik piyasasına geri dönmeye hazırlanıyor.

Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Şahsenem yeniden müzik piyasasına hızlı bir giriş yapacağının müjdesini sevenlerine verdi.

Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Hazırlıklara başlayan Şahsenem'in ilk işi aldığı fazla kilolardan kurtulmak oldu. Ünlü şarkıcı eski formuna dönmek için zayıflama kampına girdi.

Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Aldığı fazla kiloları dikkatlerden kaçmayan Şahsenem, gittiği estetik merkezinde iddialı pozlar vermeyi de ihmal etmedi.Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

52 yaşındaki şarkıcının bu hallerini gören sevenleri tanımakta zorluk çekti.

Şahsenem cesur pozlarıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu!

Şahsenem, Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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