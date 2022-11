Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı Bursa'dan sonra İzmir'de de sahte içki can almaya devam ediyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinde sahte içki içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy Editör