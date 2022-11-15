Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı

Bursa'dan sonra İzmir'de de sahte içki can almaya devam ediyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinde sahte içki içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinde sahte içki içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı

İÇKİ İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI

İddiaya göre 63 yaşındaki Sadık U.'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Sadık U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 63 yaşındaki adamın cansız bedeni, daha sonrada savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Bursa'dan sonra İzmir’de de sahte içki can aldı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sadık U. işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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