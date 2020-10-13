Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal!İzmir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararıSahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18'e yükseldiİstanbul merkezli FETÖ operasyonu:  32 gözaltıAksaray’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıSinir krizi geçirdi, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralıHamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecekYunanistan'dan bir skandal daha: 25 sığınmacı ölüme terk edildi!Meteoroloji uyardı: Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorErmeniler Kanada'da, Türk ve Azerbaycanlılara saldırdı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18'e yükseldi

Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişilerden 3'ünün daha yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece sadece İzmir'de, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı. Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT