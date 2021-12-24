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  3. Sahte içki dehşeti sürüyor! Hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi

Sahte içki dehşeti sürüyor! Hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sahte içki dehşeti sürüyor! Hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

SAHTE İÇKİ YİNE CAN ALDI!

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 3 vatandaşın doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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