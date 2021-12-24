Sahte içki dehşeti sürüyor! Hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi
Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
SAHTE İÇKİ YİNE CAN ALDI!
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 3 vatandaşın doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi.