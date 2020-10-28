Sahte içki operasyonları devam ediyor! Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir kişinin 2 ayrı adresine düzenlediği operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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