Minik Leyla'nın ölümüne dair, amca Yusuf Aydemir'den kan donduran açıklamalarİnegölspor - Afyonspor maçı CANLI İZLEEbru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!Ihlamura talep arttıkça fiyatı da yüzde 50 arttı!Cumhurbaşkanına hakaret eden Charlie Hebdo'ya Bakan Albayrak'tan eleştiriDolar kuru bugün ne kadar? 28 Ekim 2020 Çarşamba güncel döviz kurları...Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı CANLI İZLESultanbeyli'de yürekleri ısıtan görüntü! İmam camiye giren çocuklarla oyun oynadı2020-2021 burs ve kredi başvuruları başladıSivas’ta Motorlu Taşıt araç sayısı 164 bin 528'e ulaştı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sahte içki operasyonları devam ediyor! Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

Sahte içki operasyonları devam ediyor! Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki operasyonları devam ediyor! Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir kişinin 2 ayrı adresine düzenlediği operasyonda 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sahte içki operasyonları devam ediyor! Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT