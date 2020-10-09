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Sahte içkiden ölen kişinin yakını: Çok az içmiş ama...

İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Çetin Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, sadece bir kadeh içtiğini fakat yine de zehirlenerek hayatını kaybettiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Sahte içki nedeniyle 17 kişi de tedavi altına alındı.

Sahte içkiden ölen kişinin yakını: Çok az içmiş ama...

İzmir'de 17 kişinin tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmesinde yaşamını yitiren tek kişi Çetin Esen'in (59) yakınları gözyaşını tutamadı. Esen'in kız kardeşi Sırma Özkul, "Çok az içmiş. Bir kadeh içmiş. Çankaya'dan bir yerden almış. Çok fazla içmiyordu. Geçen çarşamba günü içmiş. Mide bulantısı gözüküyor kusuyor. Hastaneye getiriyorlar. Bugün yaşamını yitirdi" dedi.

ya açıklamada bulundu. Kayınçosunun aldığı alkol sonrasında görme kaybı yaşadığını belirten İbrahim Topçu, "Benim bildiğim kadarıyla gözleri görmüyormuş. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane tedavisi sürüyor" dedi.

"SADECE KENDİSİ İÇMİŞ"

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Taşkın Uzun'un annesi Zekiye Uzun, "Çok büyük panik ve heyecan yaşadım. İçkiyi satanlara çok kızdım. Oğlum hastalandığını bana söylemedi. Ben onun ölüsünü de bulabilirdim. Dün gece 22.20 gibi "Anne ben galiba beyin kanaması geçiriyorum, acil ambulans çağır" dedi. Bu arada ben ne ambulans çağırabildim heyecandan. Ancak komşuyu çağırabildim, hastaneye geldik. Sahte alkolden başka akın akın insanlar da geldi. Yattığı bölümdekilerde zehirlenmeden gelmiş. Konak'tan almış sahte içkiyi ve sadece kendisi içmiş" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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