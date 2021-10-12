Sahte iş ilanında 58 binlik vurgun! 65 kişiyi dolandıran zanlı HDP'li vekilin yiğeni çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi internette belediyeler adına açtığı ilanlar ile işe aldıracağı vaadiyle 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen şüpheli Murat T.’nin (28) yakalama çalışmasını başlattı.

Şüphelinin, Whatsapp üzerinden iletişime geçerek ağına düşürdüğü kişilerden para toplayıp sonra da numaralarını engellediği belirlendi.

Şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Evine döndüğü sırada polisle karşılaşan Murat T., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyete götürülen ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Murat T. suçlamaları reddetti.

AYSEL TUĞLUK'UN YEĞENİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Murat T. bir dönem HDP’de milletvekili olan Aysel Tuğluk’un yeğeni olduğunu de ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen Murat T., mahkeme kararı ile tutuklandı.