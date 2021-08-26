Sahte iş yerlerinin tespiti için SGK devrede!

Milliyetin yaptığı habere göre, sahtekar kişilerin tespiti için işyeri tescil programında değişiklik yapan SGK, bu yolla haksız gelir elde etmek isteyenlerden geriye tahsilat yapacağı söylendi. SGK'dan teşkilatlarına gönderilen genelgede, bazı kişiler tarafından sahte işyeri tescili yaptırıldığı ve bu şekilde sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu, denetimler sonucu bu bildirimlerin iptal edilmesine rağmen, aynı kişilerin farklı sosyal güvenlik merkezlerinde farklı işyeri dosyası üzerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunmaya çalıştıkları belirlendi. Yayınlanan genelgede, “Sahte sigortalı bildirilen kişilerin sağlık yardımlarından da yararlandıkları, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri veya aylık aldıkları anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.



SAHTE İŞ YERİ AÇTI! EKSİK PRİMLERİ TAMAMLADILAR!

Sahte işyeri açıp bu girişimde bulunan kişilerin, sağlık provizyonu alamayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve yaşlılık aylığı için eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak için de para karşılığında sahte sigortalı bildirimi yaptığı kaydedildi. Ticari faaliyeti olmayan, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak için, boş arazi, boş dükkan gibi adresler beyan edilen tabela işyerleri detaylıca inceleme altına alınacak. Yeni işyeri tescil etmeden, daha önce tescili yapılmış bir işyerini devralmak, gayri faal işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanma yoluyla, sahte sigortalılık bildirimi yapanlar da bu açıdan inceleneceği belirtildi.