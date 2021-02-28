Sahte Kovid-19 negatif test sonucu satan şebeke çökertildi!

Emniyet kaynaklarından gelen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etti. Sahte koronavirüs negatif test sonucu belgesi düzenleyen şebeke üyelerinin, İstanbul genelinde ve yurt dışı bağlantılı sahte rapor hazırladığı belirlendi.

Şebekenin liderliğini ise Gürcistan uyruklu N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı öğrenilirken, sahte belgeleri ise 'doktor' rolündeki Suriyeli M.T.'nin düzenlediği ortaya çıktı.

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şebekeye yönelik yapılan takibin ardından operasyon kararı alınarak polis ekipleri tarafından, önceki gün 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte koronavirüs raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopilerinin ele geçirildiği operasyonlarda, aralarında Gürcistan ve Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SOKAK ORTASINDA MUAYENE EDİYORLARDI

Şebekede M.T. isimli şahıs doktor rolünü üstlenerek Kovid-19 testi için gelenleri sokak ortasında ve yahut turizm acentelerinde muayene ediyordu. Sözde doktor M.T., muayene ettiği kişilerden süprüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe attığı yapılan takip sonucu ortaya çıktı.

Şebeke, düzenledikleri sahte Kovid-19 belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve ardından online olarak teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarını taklit etmişler, aktif görev yapan doktorların isimlerini kullanarak birçok insanı dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

SAHTE RAPORLARI 150 İLE 300 DOLARA HAZIRLADILAR

Şebekeye ait olan internet sitesi turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yapıldığı belirlenen dolandırıcılık olayında, düzenlenen sahte koronavirüs raporu karşılığında kişilerden 150 ile 300 dolar arasında para alındığı ve belgeleri dijital programları tarafından gönderildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Birçok kişiyi sahte koronavirüs raporu düzenleyerek dolandıran şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları tamamlanmasının ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.