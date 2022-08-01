Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden sahte mehdi Tuncer Çiftçi’den gelen doğum günü videosu büyük ses getirmiş ve kullanıcılar tarafından büyük eleştiriye neden olmuştu. Müritlerinin yayınlamış olduğu skandal video sonrası merak edilen sahte mehdi için Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında?soruları araştırıldı. İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

SAHTE MEHDİ TUNCER ÇİFTÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TUNCER ÇİFTÇİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Çiftçi, 1970 yılında İstanbul Levent'te dünyaya gelmiştir. Bugün 52 yaşındadır. Aslen Kastamonuludur.

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Koceeli'ne gelerek GONCA FM'i kuran ardından da kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi Dua ile hastaları tedavi ettiği iddasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapıyor.

Yaptıkları sonrası Tuncer Çifti, artan mahkeme dosyaları nedeniyle 2018 yılında İngiltere’ye kaçtı ve yaşamına orada devam ediyor.

İnternet bağlantısıyla ise Gonca TV adresi üzerinden yer yer yayın yapmaya devam eden Çiftçi evli ve 4 çocuk babasıdır.