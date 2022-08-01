Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

Kadınlar üzerinden yaptığı konuşmalar ve yayınladığı doğum günü videosu ile gündeme düşen sahte mehdi Tuncer Çitçi merak edilmeye başlandı. Son olarak müritlerinin yayınladığı video sonrası vatandaşlar Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sorularını araştırdı. İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden sahte mehdi Tuncer Çiftçi’den gelen doğum günü videosu büyük ses getirmiş ve kullanıcılar tarafından büyük eleştiriye neden olmuştu. Müritlerinin yayınlamış olduğu skandal video sonrası merak edilen sahte mehdi için Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında?soruları araştırıldı. İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

Sahte mehdi Tuncer Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tuncer Çiftçi'nin biyografisi...

SAHTE MEHDİ TUNCER ÇİFTÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TUNCER ÇİFTÇİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Çiftçi, 1970 yılında İstanbul Levent'te dünyaya gelmiştir. Bugün 52 yaşındadır. Aslen Kastamonuludur.
Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Koceeli'ne gelerek GONCA FM'i kuran ardından da kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi Dua ile hastaları tedavi ettiği iddasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapıyor.

Yaptıkları sonrası Tuncer Çifti, artan mahkeme dosyaları nedeniyle 2018 yılında İngiltere’ye kaçtı ve yaşamına orada devam ediyor.

İnternet bağlantısıyla ise Gonca TV adresi üzerinden yer yer yayın yapmaya devam eden Çiftçi evli ve 4 çocuk babasıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Doya Doya Moda Hülya kimdir? Hülya Yenidoğmuş nereli, kaç yaşında? Evli mi?
Doya Doya Moda Hülya kimdir? Hülya Yenidoğmuş nereli, kaç yaşında? Evli mi?
Doya Doya Moda Aleyna kimdir? Aleyna Koç nereli, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Aleyna kimdir? Aleyna Koç nereli, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Özge kimdir? Özge Özder nereli, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Özge kimdir? Özge Özder nereli, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Nihan kimdir? Nihan Sağır Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi?
Doya Doya Moda Nihan kimdir? Nihan Sağır Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi?
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"