Sahte sağlık raporu operasyonunda 18 gözaltı
Kastamonu merkezli toplam 3 ilde sahte sağlık raporu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda sahte raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Kocaeli ve İstanbul’da çeşitli meslek kuruluşu çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.