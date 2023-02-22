Said Ahmed Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Ahmed Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Said Ahmed Said kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Said Ahmed Said ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Said Ahmed Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Ahmed Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Said Ahmed Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Ahmed Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Ahmed Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Ahmed Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Ahmed Said 20 Nisan 1993 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Ahmed Said Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Said Ahmed Said, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Said Ahmed Said'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Said Ahmed Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Ahmed Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Said Ahmed Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Ahmed Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chievo U19

30 Haziran 2011 yılında Inter U19

27 Temmuz 2011 yılında Genoa U19

15 Aralık 2012 yılında Genoa

4 Ocak 2014 yılında Monza

30 Haziran 2014 yılında Genoa

1 Ağustos 2014 yılında Mantova

1 Temmuz 2015 yılında Olhanense

7 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

31 Ocak 2019 yılında Rio Ave FC

21 Ağustos 2019 yılında KSC Lokeren

30 Haziran 2020 yılında Rio Ave FC

27 Temmuz 2021 yılında FC Arges

29 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Said Ahmed Said kimdir

Said Ahmed Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Ahmed Said şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter, Chievo, Genoa

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Said Ahmed Said nereli

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