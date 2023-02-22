Said Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Said Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Said Mubarak {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Said Mubarak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Said Mubarak'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Said Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Said Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında MFM FC
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
Said Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Said Mubarak şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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