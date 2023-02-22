Said Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Said Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Said Mubarak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.