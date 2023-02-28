Saidafzalkhon Akhrorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidafzalkhon Akhrorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidafzalkhon Akhrorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saidafzalkhon Akhrorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saidafzalkhon Akhrorov 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saidafzalkhon Akhrorov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saidafzalkhon Akhrorov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Saidafzalkhon Akhrorov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Saidafzalkhon Akhrorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saidafzalkhon Akhrorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saidafzalkhon Akhrorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saidafzalkhon Akhrorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Turon

Saidafzalkhon Akhrorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saidafzalkhon Akhrorov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Saidafzalkhon Akhrorov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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