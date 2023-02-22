Saidu Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saidu Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saidu Adamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saidu Adamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saidu Adamu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saidu Adamu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Saidu Adamu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saidu Adamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saidu Adamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ifeanyi Ubah
1 Kasım 2021 yılında Enugu Rangers
Saidu Adamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saidu Adamu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.