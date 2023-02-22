Saifullahi Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifullahi Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saifullahi Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saifullahi Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saifullahi Yusuf {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saifullahi Yusuf Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Saifullahi Yusuf'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saifullahi Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saifullahi Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saifullahi Yusuf şuan Doma United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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