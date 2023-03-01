Saikou Janneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saikou Janneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saikou Janneh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saikou Janneh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saikou Janneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saikou Janneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saikou Janneh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saikou Janneh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saikou Janneh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saikou Janneh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saikou Janneh 11 Ocak 2000 tarihinde Gunjur şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saikou Janneh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saikou Janneh'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Saikou Janneh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saikou Janneh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Saikou Janneh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saikou Janneh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Bristol U18

1 Temmuz 2018 yılında Bristol U21

21 Eylül 2018 yılında Torquay

30 Haziran 2020 yılında Bristol U21

28 Ağustos 2020 yılında Newport County

31 Aralık 2020 yılında Bristol U21

1 Ocak 2022 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2022 yılında Bristol U21

1 Temmuz 2022 yılında Cambridge Utd.

24 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2023 yılında Cambridge Utd.

Saikou Janneh kimdir

Saikou Janneh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saikou Janneh şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bath City, Cadbury Heath

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Saikou Janneh nereli

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