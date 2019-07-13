Saim Bülend Ulusu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAİM BÜLEND ULUSU KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Nisan.1923 Ölüm tarihi : 23.Aralık.2015

Saim Bülend Ulusu kaç yaşında öldü : 92

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Asker

Saim Bülend Ulusu doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SAİM BÜLEND ULUSU BİYOGRAFİSİ

Saim Bülend Ulusu, 24 Nisan 1923 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu.

01 Mayıs 1940 tarihinde girdiği Deniz Harp Okulundan 15 Ekim 1941 tarihinde Asteğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Mezuniyeti müteakip muhriplerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve çeşitli karargah görevlerinde bulunmuştur. 1955 yılında Deniz Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla TCG GAZİANTEP Komutanlığı, çeşitli karargah görevleri ve II. Muhrip Filotilla Komodorluğu görevinin ardından 1964 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Daire Başkanlığı, Mayın Filosu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunmuş ve 1967 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir.

Tümamiral olarak Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1970 yılında Koramiralliğe terfi etmiştir.

Koramiral olarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 1974yılında Oramiralliğe terfi etmiştir.

Oramiral olarak Yüksek Askeri Şura Üyeliği, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuştur. 1977-1980 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yerine getirdi. 1980 yılının Ağustos ayında emekli oldu.

12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ve Bülend ULUSU 1980- 1983 yılları arasında Başbakanlık yapmıştır. 1983 seçimlerinde XVII. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.

13 Aralık 1983 tarihinde seçim sonucunda seçilmiş olan Turgut Özal'a başbakanlığı devir etti.

Yeditepe Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi idi.

İngilizce bilen Bülent Ulusu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Saim Bülend Ulusu, 23 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da 92 yaşında öldü.



Ödülleri

• Türk Silâhlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,

• Tunus Devlet Başkanlığından Üstün Liyakat Madalyası,

• A.B.D. Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası.