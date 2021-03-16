Saint Kitts ve Nevis'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Saint Kitts ve Nevis'in Bayrağı Nasıldır? Saint Kitts ve Nevis'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Saint Kitts ve Nevis'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Saint Kitts ve Nevis hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

A+ A-

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Karayipler'deki Rüzgâraltı Adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülke. Yüzölçümü ve nüfus bakımından Amerika'daki küçük bağımsız devletlerdendir. Başkent, ülkenin en büyük adası olan Saint Kitts üzerindeki Basseterre'dır Saint Kitts ve Nevis'in Başkenti? “Basseterre” şehri Saint Kitts ve Nevis'in başkentidir. Saint Kitts ve Nevis'in Para Birimi Nedir? “Doğu Karayip Doları” Saint Kitts ve Nevis'in para birimidir. Saint Kitts ve Nevis'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Saint Kitts ve Nevis'in telefon alan kodu : + 1 Saint Kitts ve Nevis'in Türkçe Ülke Telaffuzu Saint Kitts ve Nevis Saint Kitts ve Nevis'in Türkçe Başkent Telaffuzu Basseterre Saint Kitts ve Nevis'in İngilizce Ülke Telaffuzu Saint Kitts and Nevis Saint Kitts ve Nevis'in İngilizce Başkent Telaffuzu Basseterre Saint Kitts ve Nevis'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce Saint Kitts ve Nevis'in Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir